Definidos os indicados ao prêmio de 'Rei da América'; confira | A TARDE

Os finalistas para o prestigiado prêmio 'Rei da América', promovido pelo jornal uruguaio "El Pais", foram anunciados nesta quinta-feira, 28, revelando um grupo de jogadores e treinadores que deixaram sua marca no continente ao longo da temporada. No pódio para o prêmio de melhor jogador do continente em 2023 estão John Arias e Germán Cano, ambos do Fluminense, Luis Suárez do Grêmio, e De La Cruz, ex-jogador do River Plate e agora reforço do Flamengo.

Arias e Cano foram peças-chave no título inédito da Libertadores conquistado pelo Flu, bem como na participação no Mundial de Clubes. O colombiano contribuiu com 12 gols e 17 assistências em 61 jogos, enquanto o argentino foi o artilheiro do futebol brasileiro e do torneio continental, marcando impressionantes 40 gols em 61 partidas.

Luis Suárez brilhou intensamente pelo Grêmio durante 2023, sendo fundamental para o segundo lugar no Brasileirão e as semifinais da Copa do Brasil, além de conquistar os títulos do Gauchão e da Recopa Gaúcha. Seus 29 gols e 17 assistências foram determinantes para o sucesso do time, antes de sua mudança para o Inter Miami no próximo ano.

Por último, De La Cruz completa a lista de candidatos, destacando-se no River Plate e contribuindo para a conquista do campeonato argentino, resultando em sua transferência para o Flamengo por quase R$ 80 milhões.

A categoria de melhor treinador também conta com representantes brasileiros de peso: Abel Ferreira do Palmeiras, Fernando Diniz do Fluminense, Luiz Zubeldía da LDU, Lionel Scaloni da seleção argentina e Marcelo Bielsa da seleção uruguaia.

Abel foi campeão brasileiro com o Palmeiras, enquanto Diniz conquistou a Libertadores com o Fluminense e agora comanda a seleção brasileira. Scaloni liderou os hermanos para a conquista do tricampeonato mundial. Zubeldía triunfou na Sul-Americana com a LDU, e Bielsa tem desempenhado um notável trabalho de reestruturação na seleção celeste.

A escolha dos finalistas foi realizada por 250 jornalistas esportivos que estiveram ativamente engajados ao longo de toda a temporada, de 1º de janeiro a dezembro. O anúncio dos vencedores está marcado para o domingo, dia 31.

Ao longo das 37 edições do prêmio, jogadores brasileiros conquistaram o Rei da América em 11 ocasiões, incluindo grandes nomes como Bebeto (1989), Raí (1992), Cafu (1994), Romário (2000), Neymar (2011 e 2012), Ronaldinho Gaúcho (2013), Luan (2017), Gabigol (2019), Marinho (2020) e Pedro (2022). Tévez é o recordista com títulos em 2003, 2004 e 2005.