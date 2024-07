Delegação Baiana Olímpica já está definida para os Jogos Paris 2024

Keno Marley vai representar o Brasil no Boxe - Foto: Aiba / Divulgação

A duas semanas do início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a delegação brasileira já está definida. No entanto, a Bahia merece destaque especial, pois na Olimpíada de Tóquio 2020, o estado conquistou quatro medalhas de ouro e uma de prata, sendo responsável por quase um quarto do total de medalhas trazidas pelo Brasil. Este ano, a expectativa é ainda maior, com 15 atletas baianos prontos para competir em diversas modalidades, como boxe, canoagem, natação, e ciclismo BMX e MTB.

Em termos de desempenho, se a Bahia fosse um país, teria sido a segunda colocada no quadro de medalhas entre os países sul-americanos em Tóquio 2020, e ocuparia a quinta posição nas Américas. Globalmente, ficaria na 21ª colocação. Esses números destacam a significativa contribuição dos atletas baianos para o esporte nacional e internacional.

Vicente Neto, diretor-geral da Sudesb, ressalta que o apoio do governo estadual tem sido fundamental para o desenvolvimento e sucesso dos atletas. Ele enfatiza que a Bahia continua sendo um celeiro de talentos olímpicos, com destaques nas modalidades de boxe, canoagem, e outras.

Dos 15 atletas confirmados para Paris 2024, 11 já receberam apoio financeiro da Sudesb através de programas como o Bolsa Esporte e o FazAtleta. No boxe, por exemplo, metade dos pugilistas da delegação brasileira são baianos, incluindo medalhistas olímpicos como Beatriz Ferreira e Keno Marley, que foram apoiados pelo Bolsa Esporte em 2021.

Além do boxe, outros atletas baianos se destacam em suas modalidades, como Paola Reis e Ulan Galinski no ciclismo, e Jacky Godmann e Valdenice Conceição na canoagem. Esses atletas têm recebido suporte financeiro e logístico da Sudesb, o que inclui passagens aéreas para competições nacionais e internacionais.

Com isso, a Bahia se prepara para manter sua tradição de excelência esportiva e representar o Brasil de forma brilhante nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, contribuindo para o fortalecimento do esporte no estado e no país.

Confira os baianos convocados para as Olimpíadas abaixo:

Boxe: