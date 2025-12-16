MAIS UM PRA CONTA
Dembelé é eleito melhor jogador do mundo pelo Fifa The Best 2025
O francês do PSG superou o brasileiro Raphinha, do Barcelona, na lista de finalistas
Por Marina Branco
Bola de Ouro, campeão da Champions League, finalista do Mundial e, agora, melhor jogador do mundo no The Best da Fifa. Ousmané Dembelé adicionou, nesta terça-feira, 16, mais um troféu de peso à prateleira, em cerimônia realizada em Doha, no Catar.
Principal nome do PSG na conquista inédita da Champions League 2024/25, Dembélé já havia sido premiado com a Bola de Ouro, em setembro, e agora reúne os dois troféus individuais mais importantes do futebol mundial, consolidando o melhor momento de sua carreira.
O último brasileiro a vencer o prêmio da Fifa havia sido Vinicius Júnior, em 2024, que sequer apareceu entre os finalistas desta edição.
Números e títulos da temporada
Na campanha que levou o PSG ao topo da Europa, Dembélé disputou 53 partidas, marcou 35 gols e distribuiu 14 assistências. Além da Champions League, ele também levantou os troféus da Ligue 1, da Copa da França e da Supercopa da Europa, sendo decisivo em praticamente todas as competições.
Olho na final contra o Flamengo
Dembélé é apenas o segundo francês a conquistar o The Best, repetindo o feito de Zinédine Zidane. O atacante viajou com a delegação do PSG ao Catar, onde o clube enfrenta o Flamengo, nesta quarta-feira, 17, na final da Copa Intercontinental.
Apesar do prêmio, o jogador chega à decisão ainda sob observação. Ele enfrentou problemas físicos ao longo da temporada atual e ficou fora das duas últimas partidas por conta de uma virose, mas já está recuperado e à disposição da comissão técnica.
Lista de finalistas do The Best 2025
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (PSG)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Vitinha (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Outros premiados da noite
- Melhor goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
- Melhor goleira: Hannah Hampton (Chelsea)
- Prêmio Puskás: Santiago Montiel (Independiente)
- Prêmio Marta: Lizbeth Ovalle (Tigres-MEX)
- Fair Play: Andreas Harlass-Neuking (SSV Jahn Regensburg)
- Torcida do Ano: Zakho SC (Iraque)
