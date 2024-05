DemoFight vai levar o MMA para Lauro de Freitas; saiba data | A TARDE

Um domingo diferente na vida de jovens, crianças e famílias inteiras, que admiram o MMA e poderão ver de perto, desta vez. Será assim no dia 28 de abril, a partir das 15 horas, na praça central do Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, quando ocorre a 19ª edição do DemoFight, de forma gratuita.

O evento, criado em 2006, tem como objetivo popularizar o MMA na Bahia, mostrando ao público um pouco mais sobre esse esporte, além de encontrar novos atletas, que possam formar carreira e levar o nome da Bahia para o planeta, como é o caso do lutador Júnior Cigano, que começou no Demo. Na ocasião, serão 15 lutas, com 30 atletas.

Serão lutas divididas por categorias de peso e por categoria feminino e masculino. As três últimas lutas prometem uma dose extra de emoção, com a disputa de cinturões de campeões do DemoFight. Além dos 30 atletas competidores, a organização espera receber convidados especiais. O 19º DemoFight terá ainda a transmissão ao vivo pelo Canal Ajustando A Guarda, no YouTube.

MMA

“Mixed Martial Arts” ou, em português, Artes Marciais Mistas, é um tipo de luta oficial em que os atletas que se confrontam podem utilizar golpes de mais de uma arte marcial. Em geral, é bastante comum que cada atleta tenha a sua especialidade em uma modalidade específica. Os embates permitem que a disputa ocorra em pé ou no chão, utilizando-se de técnicas específicas do judô, do karatê, do jiu-jtsu, do muay-thai, do boxe, do kickboxing e do wrestling.

Pesagem dos atletas na Praça de Alimentação

Numa disputa de MMA – ou de qualquer torneio de luta – o momento da pesagem dos atletas é sempre um dos mais aguardados. Além da expectativa sobre alcançar o peso dentro do adequado para a categoria, a ocasião termina sendo uma oportunidade usada pelos atletas para provocar os rivais, atiçar a disputa e apimentar o clima! E pensando em trazer ao grande público a oportunidade de acompanhar de perto esse contexto, o DemoFight vai realizar a pesagem dos atletas no sábado, dia 27 de abril, a partir das 12 horas, no meio da praça de alimentação do Parque Shopping Bahia.

“Esse é um momento simbólico no MMA e queremos oferecer esse conteúdo ao grande público. Quem estiver no local vai ver de perto todos os detalhes”, conta o lutador e organizador do DemoFight, Tiago Jacaré.