Dentro de casa, Sport vence Ceará e avança às semifinais | A TARDE

Pelas quartas de final da Copa do Nordeste, o Sport derrotou o Ceará, na Arena de Pernambuco, em uma partida emocionante, com direito a gol nos acréscimos. A partida ocorreu na noite desta quarta-feira, 10, e terminou em 2x1 para os donos da casa. Os gols foram marcados por André Felipe e Rafael Thyere, enquanto Jorge Eduardo balançou as redes para o Vozão.

Desta forma, os rubro-negros aguardam o vencedor de Fortaleza e Altos, que se enfrentam só na próxima semana, dia 20. Esta partida seguirá no formato de jogo único, na casa da melhor campanha da competição. Por isso, nas semis, o Sport segue jogando diante da sua torcida.

Na partida, a equipe mandante abriu o placar, no final do primeiro tempo, aos pés de André Felipe. Entretanto, na metade da segunda etapa, o Vozão não deixou barato e empatou com Jorge Eduardo. No desenho da partida, o resultado seria definido nos pênaltis. Porém, aos 47 minutos, já para encerrar o jogo, Rafael Thyere fez a Arena de Pernambuco explodir, definindo a classificação para o Leão.

Pela vitória, o Leão da Ilha faturou aproximadamente R$733 mil em cotas de premiação, somando a classificação da campanha da primeira fase, R$3,3 milhões, e mais R$524 mil pelas quartas de final. Desta forma, em valor garantido dentro da Copa do Nordeste, o Sport já soma mais de R$4,62.