Derrota do Itabuna entra para lista histórica da Copa do Brasil | A TARDE

A primeira participação do Itabuna na Copa do Brasil não foi como o torcedor esperava. Terceiro colocado do Campeonato Baiano em 2023, a equipe foi massacrada pelo Nova Iguaçu por 8 a 0 e terminou a noite desta quarta-feira, 28, eliminada do torneio nacional.

O placar elástico no Estádio Mário Pessoa, em Ilhéus, entrou para a lista das maiores goleadas da história do principal torneio de mata-mata do país. O resultado é igual a de massacres aplicados por Palmeiras, Flamengo, Vasco, Portuguesa e Bahia. A lista encabeçada por Atlético-MG, conta também com São Paulo e Santos no top 3.

Maiores goleadas da história da Copa do Brasil:

1- Atlético-MG 11x0 Caiçara-PI (1991)

2- São Paulo 10x0 Botafogo-PB (2001)

3- Santos 10x0 Naviraiense-MS (2010)

4- Internacional 9x1 Ji Paraná-RO (1993)

5- São Paulo 9x1 4 de Julho-PI (2021)

6- Flamengo 8x0 Kaburé-TO (1995)

7- Sergipe 0x8 Palmeiras (1996)

8- Portuguesa 8x0 Kaburé-TO (1997)

9- Vasco 8x0 Picos-PI (1998)

10- Interporto-TO 0x8 Bahia (2000)

11- Itabuna 0x8 Nova Iguaçu (2024)

Além de entrar para a história da Copa do Brasil, o Nova Iguaçu virou o terror do futebol baiano. Pelo segundo ano consecutivo, a equipe carioca elimina um time baiano na primeira fase do torneio. Na última temporada, a vítima foi o Vitória, que perdeu por 2 a 0 no Rio de Janeiro.

O Itabuna agora encara o Vitória pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano e precisa vencer, e torcer para que o Atlético não vença o Barcelona, para permanecer na elite do futebol estadual. As duas partidas estão marcadas para as 16h de domingo, 3, às 16h.