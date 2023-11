Destaque do Brasileirão desabafa após não convocação: "Tempo ao tempo" | A TARDE

Marcos Leonardo, uma figura em destaque no time do Santos, não recebeu a convocação por parte de Fernando Diniz para a Seleção Brasileira. Após o anúncio da lista de convocados, fãs nas redes sociais demonstraram seu descontentamento, alegando que a exclusão do atacante de 20 anos era uma "injustiça".

Em meio à revolta dos torcedores nas redes sociais, Marcos Leonardo compartilhou uma publicação enigmática em suas próprias redes. A mensagem misteriosa sugere que o jogador pode ter seus próprios sentimentos e pensamentos sobre a não convocação, deixando fãs e seguidores especulando sobre o real significado por trás de sua postagem.

A ausência de Marcos Leonardo na convocação para a seleção nacional claramente teve um grande impacto nos fãs, desencadeando discussões e debates sobre seu talento e potencial, bem como o processo de tomada de decisão da comissão técnica.

Destaque da equipe do Santos, Marcos Leonardo é titular absoluto da equipe e soma 21 gols na atual temporada, sendo um dos artilheiros do Brasileirão.

Confira a postagem:

time to time! — Marcos Leonardo (@MarcosLeonardo) November 6, 2023