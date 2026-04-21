ESPORTES
"Deveria se concentrar no futebol": adversário critica Endrick após jogo
Jovem marcou gol e deu assistência, mas provocação gerou reação de Achraf Hakimi
O brasileiro Endrick foi o grande nome da vitória do Lyon sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1 neste domingo, 19, ao marcar um gol logo no início da partida e ainda dar assistência. Porém, após o final da partida, o lateral Hakimi criticou o brasileiro pela forma em que comemorou o gol.
Vale ressaltar que Hakimi, titular da seleção do Marrocos, será adversário da seleção brasilera na Copa do Mundo de 2026.
Comemoração gera polêmica
Apesar da atuação decisiva, o atacante chamou atenção também pela comemoração. Ao dançar diante da torcida adversária no Parque dos Príncipes, Endrick provocou a reação do lateral Achraf Hakimi.
Após a partida, o jogador do PSG criticou a atitude:
“Eu queria que meu time se mantivesse concentrado e ele parasse de fazer coisas direcionadas à nossa torcida.”
Hakimi ainda reforçou o incômodo com a postura do brasileiro:
“Ele deveria se concentrar no futebol. Quando faz coisas que não têm nada a ver com o jogo, isso me irrita.”
𝐷𝑜 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙 🕺🇧🇷#PSGOL pic.twitter.com/YlqUlEsjM0— Olympique Lyonnais (@OL) April 20, 2026
Leia Também:
Números e momento
Com o gol, Endrick chegou a sete gols em 17 partidas pelo Lyon, além de seis assistências na temporada. O desempenho tem rendido elogios da imprensa francesa, apesar da polêmica recente.
De olho na Copa do Mundo
O jovem de 19 anos agora aguarda a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, cuja lista será divulgada no dia 18 de maio.
Enquanto isso, o Lyon segue na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, ocupando a terceira colocação do Campeonato Francês, com 54 pontos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes