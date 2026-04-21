"Deveria se concentrar no futebol": adversário critica Endrick após jogo

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Endrick no Lyon - Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN | AFP

O brasileiro Endrick foi o grande nome da vitória do Lyon sobre o Paris Saint-Germain por 2 a 1 neste domingo, 19, ao marcar um gol logo no início da partida e ainda dar assistência. Porém, após o final da partida, o lateral Hakimi criticou o brasileiro pela forma em que comemorou o gol.

Vale ressaltar que Hakimi, titular da seleção do Marrocos, será adversário da seleção brasilera na Copa do Mundo de 2026.

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Comemoração gera polêmica

Apesar da atuação decisiva, o atacante chamou atenção também pela comemoração. Ao dançar diante da torcida adversária no Parque dos Príncipes, Endrick provocou a reação do lateral Achraf Hakimi.

Após a partida, o jogador do PSG criticou a atitude:

“Eu queria que meu time se mantivesse concentrado e ele parasse de fazer coisas direcionadas à nossa torcida.”

Hakimi ainda reforçou o incômodo com a postura do brasileiro:

“Ele deveria se concentrar no futebol. Quando faz coisas que não têm nada a ver com o jogo, isso me irrita.”

Números e momento

Com o gol, Endrick chegou a sete gols em 17 partidas pelo Lyon, além de seis assistências na temporada. O desempenho tem rendido elogios da imprensa francesa, apesar da polêmica recente.

De olho na Copa do Mundo

O jovem de 19 anos agora aguarda a convocação do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, cuja lista será divulgada no dia 18 de maio.

Enquanto isso, o Lyon segue na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, ocupando a terceira colocação do Campeonato Francês, com 54 pontos.