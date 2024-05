Devido as fortes chuvas no RS, CBF adia jogos de clubes gaúchos | A TARDE

Por conta das fortes chuvas no estado do Rio Grande do Sul, a CBF confirmou o adiamento das partidas da Série A do Campeonato Brasileiro envolvendo todos os times gaúchos na disputa. Devido aos problemas causados pelo dilúvio, o jogo entre Inter e Juventude, pela Copa do Brasil, foi cancelado e transferido para o dia 10 de maio, às 21h30.

Os confrontos pelo Brasileirão entre Grêmio x Criciúma, Juventude x Atlético-GO e Cruzeiro x Inter, que seriam realizados sábado, 4, domingo, 5, e segunda-feira, 6, estão suspensos e sem definição de novas datas. De acordo com a entidade máxima do futebol nacional, os jogos "de equipes gaúchas na condição de visitante" também foram afetados, devido a situação caótica.

A medida da CBF também abrange aos clubes sul-rio-grandenses que disputam as Séries C e D do Campeonato Brasileiro. Foram adiados os jogos entre São José x Volta Redonda e Náutico x Ypiranga pela terceirona. Na quarta divisão nacional, serão remarcados os jogos entre Novo Hamburgo x Concórdia, Hercílio Luz x Avenida e Brasil de Pelotas x Barra-SC.

Vale salientar que os jogos das Séries A1, A2 e A3 do Campeonato Brasileiro Feminino foram também impactados.

Confira a nota oficial da CBF

Em virtude das fortes chuvas no Rio Grande do Sul e da previsão de novos eventos climáticos severos, a CBF informa que adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante até segunda (6) em todas as competições e divisões do futebol brasileiro.

A decisão da CBF é baseada no notório cenário de emergência em todo o Estado, ratificado em ofícios enviados pelo Governador e pelo Chefe da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul. A CBF entende que a prioridade de momento é o atendimento à população e de solidariedade.

A CBF, em sua condição de entidade nacional de administração do futebol no Brasil, reitera seu compromisso com o apoio às autoridades e à população Gaúcha, e manifesta toda a sua solidariedade.