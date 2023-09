Diniz comanda primeiro técnico com a Seleção brasileira de futebol

Se preparando para a primeira fase as eliminatórias da Copa do Mundo 2026, Fernando Diniz comandou o seu primeiro treino como treinador da Seleção Brasileira de Futebol masculino. A preparação foi composta por quase todo os convocados de Diniz, somente Gabriel Jesus esteve ausente. Ele foi chamado para o lugar de Anthony e já deve estar presente no próximo treino coletivo da Seleção. O trabalho ocorreu com bola no gramado do Mangueirão, em Belém, onde será a partida contra a Bolívia nesta sexta-feira, 8.

A primeira parte do treino foi para os goleiros, que fizeram trabalhos direcionados para saída de bola com os pés. A comissão técnica foi responsável por direcionar os goleiros para a forma correta de sair jogando com os zagueiros.

Para a tristeza do público presente nos arredores do estádio, o treinamento foi fechado, com exceção para poucos convidados. Entretanto, no último dia antes do jogo, na quinta-feira, feriado do dia 7, os amantem da seleção brasileira poderão acompanhar os ídolos de perto, expectativa da CBF é de casa cheia.

"Acho que a primeira coisa é criar vínculos com os jogadores o mais rápido possível, estabelecer boas relações e implantando a parte tática, no dia a dia, pouco a pouco aproveitando o tempo que a gente tem. É pouco tempo, mas é tempo... Então, a gente tem que saber aproveitar em todas as frentes." Disse Fernando Diniz ao responder sobre as expectativas para a primeira semana de trabalho

O Brasil inicia a caminhada para o sonho do Hexa na Copa de 2026 na Sexta-feira, 8, às 21h45, contra a Seleção da Bolívia, no Estádio do Mangueirão. O segundo jogo desta Data FIFA será na segunda, dia 12, dessa vez, o Peru será o adversário, a partida ocorrerá no Estádio Nacional. Com 42 seleções no Mundial, as eliminatórias sul-americanas garantem seis vagas diretas e uma na repescagem.