Diretor de A TARDE comemora sucesso do Giro: "adesão muito grande"

Por volta das 7 horas deste domingo, 17, foi dada a largada para o Giro A TARDE de Ciclismo. O início do evento ocorreu no estacionamento do Grupo A TARDE, no bairro do Caminho das Árvores, e o giro terá aproximadamente 50 km de percurso, passando por pontos importantes de Salvador, como os Faróis de Itapuã e da Barra.

Para o diretor de marketing do Grupo A TARDE, Eduardo Dute, o evento é um sucesso, já que as vendas dos kits foram esgotadas de maneira antecipada pelos participantes. Os atletas não inscritos também puderam acompanhar a volta ciclística.

"O Grupo A TARDE está retomando o posicionamento de promover eventos esportivos - este é o primeiro de três que estamos realizando nos próximos meses, em um movimento que estamos chamando de pré-olímpiada, por causa da olimpíadas do próximo ano", destaca Dute. "O giro ciclístico de hoje é um sucesso, as vendas foram esgotadas antes da última semana, com uma adesão muito grande. Quem não se inscreveu também está acompanhando, participando. Portanto, é uma prova totalmente aberta pra quem quiser e puder participar."

Dute revelou que uma maratona já está programada para outubro, com saída na Arena Fonte Nova, no Dique do Tororó. Além disso, outro evento importante será a Travessia Mar Grande-Salvador, tradicional competição esportiva de águas abertas que é realizada na Baía de Todos os Santos. As ações fazem parte da celebração de 111 anos do Grupo A TARDE.

"No próximo mês, teremos a grande maratona, que nós estamos realizando também, com saída e chegada da Arena Fonte Nova. Chegada ostentosa, porque será com volta olímpica e com imagens no telão da Fonte Nova. Temos uma parceria legal com eles. E, em novembro, teremos a volta da magnifica travessia Mar Grande-Salvador. É uma travessia que tem 68 anos e esta será a 53ª edição. Estamos montando uma grande festa, é uma prova com muita história, com muita gente envolvida. Ou seja, é um ícone do esporte da Bahia", comentou.

Por fim, Dute ainda garantiu que novas iniciativas serão realizadas pelo grupo em breve. "Esse é o primeiro passo pra muitos que vamos dar. Só neste segundo semestre são três eventos. Mas, para o próximo ano, vamos promover muita coisa boa. Esses 111 anos de A TARDE serão muito bem comemorados", concluiu.