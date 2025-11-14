Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Diretor do Palmeiras reage a morte de jogador de futebol em Salvador

Diego Lima carregava em seu currículo de base uma passagem pelo Palmeiras

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

14/11/2025 - 11:40 h | Atualizada em 14/11/2025 - 12:02
Jogador baiano esteve na divisão de base do Palmeiras
Jogador baiano esteve na divisão de base do Palmeiras -

O Coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, comentou amorte de Diego Lima Ferreira, o "DG", jogador de 19 anos, assassinado a tiros na última terça, 11, no Alto do Coqueirinho, em Itapuã, bairro de Salvador. O atleta tinha passagem pela divisão de base do clube paulista.

Em entrevista ao Charla Podcast, JP Sampaio disse que o jovem torna-se o símbolo dos que a o clube não consegue salvar. “Há dois dias, um jogador que foi nosso aqui — lá de Salvador — passou pelo Palmeiras, já foi da Jacuipense e depois foi para o Bahia. Ele foi assassinado. E foi assassinado por causa de um erro, né?", constata.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“Então, assim... tem uns que a gente não consegue salvar. Mas quantos o futebol salva? Quantos o futebol emprega, cara? Quantos? A gente não enxerga muito isso, mas lá na base, a ponta do iceberg são aqueles 4% que ganham dinheiro. É o que todo mundo quer ser”, lamenta JP Sampaio.

E foi assassinado por causa de um erro, né
João Paulo Sampaio - coordenador de base do Palmeiras

Diego Lima carregava em seu currículo de base uma passagem pelo Palmeiras, onde treinou e jogou ao lado de jovens que hoje são destaques internacionais. Entre seus ex-colegas de time, figuram nomes com o Endrick, atacante do Real Madrid, Estevão, do Chelsea, e Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, atualmente emprestado ao Girona.

O coordenador de base do Palmeiras citou também a dispariedade entre os que tentam a carreira de jogador e os que conseguem.

84% dos jogadores no Brasil ganham um salário mínimo, R$ 2.000.A gente vive a realidade desses 4% no dia a dia, na televisão — é o que passa, é o glamour”, completa.

Veja a entrevista

Morte de Diego Lima

Diego Lima, de 19 anos foi morto a tiros na terça-feira, 11, na região do Largo Nova Esperança, no bairro de Itapuã, em Salvador. O jogador de futebol foi assassinado a tiros enquanto caminhava pela rua, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Diego Lima jogou ao lado Estevão, Endrick e Vitor Reis
Diego Lima jogou ao lado Estevão, Endrick e Vitor Reis | Foto: Acervo pessoal

Com passagem pelas divisões de base de Bahia, Palmeiras, Ceará e Jacuipense, Diego Lima estava sem clube em 2025, quando voltou a morar em Salvador.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação. A causa e autoria da morte são investigadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Endrick jacuipense manchester city Palmeiras

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jogador baiano esteve na divisão de base do Palmeiras
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Jogador baiano esteve na divisão de base do Palmeiras
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Jogador baiano esteve na divisão de base do Palmeiras
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Jogador baiano esteve na divisão de base do Palmeiras
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x