Diretor do Palmeiras reage a morte de jogador de futebol em Salvador
Diego Lima carregava em seu currículo de base uma passagem pelo Palmeiras
Por Jair Mendonça Jr
O Coordenador da base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, comentou amorte de Diego Lima Ferreira, o "DG", jogador de 19 anos, assassinado a tiros na última terça, 11, no Alto do Coqueirinho, em Itapuã, bairro de Salvador. O atleta tinha passagem pela divisão de base do clube paulista.
Em entrevista ao Charla Podcast, JP Sampaio disse que o jovem torna-se o símbolo dos que a o clube não consegue salvar. “Há dois dias, um jogador que foi nosso aqui — lá de Salvador — passou pelo Palmeiras, já foi da Jacuipense e depois foi para o Bahia. Ele foi assassinado. E foi assassinado por causa de um erro, né?", constata.
“Então, assim... tem uns que a gente não consegue salvar. Mas quantos o futebol salva? Quantos o futebol emprega, cara? Quantos? A gente não enxerga muito isso, mas lá na base, a ponta do iceberg são aqueles 4% que ganham dinheiro. É o que todo mundo quer ser”, lamenta JP Sampaio.
Diego Lima carregava em seu currículo de base uma passagem pelo Palmeiras, onde treinou e jogou ao lado de jovens que hoje são destaques internacionais. Entre seus ex-colegas de time, figuram nomes com o Endrick, atacante do Real Madrid, Estevão, do Chelsea, e Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, atualmente emprestado ao Girona.
O coordenador de base do Palmeiras citou também a dispariedade entre os que tentam a carreira de jogador e os que conseguem.
“84% dos jogadores no Brasil ganham um salário mínimo, R$ 2.000.A gente vive a realidade desses 4% no dia a dia, na televisão — é o que passa, é o glamour”, completa.
Veja a entrevista
Morte de Diego Lima
Diego Lima, de 19 anos foi morto a tiros na terça-feira, 11, na região do Largo Nova Esperança, no bairro de Itapuã, em Salvador. O jogador de futebol foi assassinado a tiros enquanto caminhava pela rua, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.
Com passagem pelas divisões de base de Bahia, Palmeiras, Ceará e Jacuipense, Diego Lima estava sem clube em 2025, quando voltou a morar em Salvador.
O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu a investigação. A causa e autoria da morte são investigadas.
