Dono da SAF do Bahia é o 5º mais rico do mundo entre donos de clubes

Segundo um levantamento feito pela revista norte-americana Forbes, especializada em rankings de milionários, o Xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dono do Grupo City, que comanda o futebol do Bahia, é o quinto homem mais rico do mundo entre os donos de clubes de futebol.

De acordo com a publicação, o homem que é o dono do conglomerado que está na gestão do Esquadrão de Aço tem uma fortuna estimada em US$ 30 bilhões, que convertidos na nossa moeda é de R$ 151,92 bilhão.

O Príncipe Mohammed bin Salman, atual dono do Newcastle, da Inglaterra, é o detentor de uma fortuna de US$ 1,4 trilhão, que dá aproximadamente R$ 6,9 trilhão.

Em dezembro de 2022, os sócios do Bahia votaram a favor da venda de 90% da SAF para o City Football Group, em votação que registrou recorde de participantes. Na reta final da Série B, o Grupo City chegou a enviar um vídeo motivacional para os atletas do Bahia com a participação de Ferran Soriano, Pep Guardiola, Gundogan, Rodri e Ederson.

Confira a lista com o Top 10:

1) Príncipe Mohammed bin Salman (Newcastle-ING): US$ 1,4 trilhão;

2)- Xeque Tamin bin Al Thani (Paris Saint-Germain-FRA): US$ 335 bilhões;

3)- François Pinault (Rennes-FRA): US$ 48,5 bilhões;

4)- Mark Mateschitz (Grupo Red Bull): US$ 34,7 bilhões;

5)- Xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan (Grupo City): US$ 30 bilhões;

6)- James Ratcliffe (Nice-FRA): US$ 22,9 bilhões;

7)- Andrea Agnelli (Juventus-ITA): US$ 19,1 bilhões;