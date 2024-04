Dono do Botafogo é denunciado por não apresentar provas de acusações | A TARDE

O dono da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Botafogo, John Textor, foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por não apresentar provas sobre suas acusações sobre manipulação de resultados de futebol do Palmeiras em 2022 e 2023. A informação foi divulgada pelo Globo Esporte (GE).

De acordo com o jornal, Textor será julgado na segunda-feira, 15. O dono do Botafogo foi à Justiça Comum e prometeu solicitar uma investigação pelo crime de possível manipulação de resultados, de acordo com o jornalista André Rizek.

Segundo o GE, a Procuradoria do STJD denunciou Textor em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Artigo 220-A, inciso I diz sobre “deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares”. A pena de multa para o crime é de R$ 100 a R$ 100 mil, com fixação de prazo para cumprimento da obrigação.

Já o Artigo 223 “deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva. Pena: multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Parágrafo único. Quando o infrator for pessoa natural, a pena será de suspensão automática até que se cumpra a decisão, resolução ou determinação, além de suspensão por noventa a trezentos e sessenta dias e, na reincidência, eliminação”.

O caso

Textor foi punido preventivamente pelo STJD e processado pela CBF por ter falado abertamente para a imprensa que a competição de futebol tinha "corrupção e roubo". O caso aconteceu no dia 1º de novembro, quando o Botafogo perdeu para o Palmeiras, por 4 a 3, no Nilton Santos.

"Ele vai para o ataque. Ele está sendo processado pela CBF por dizer que há corrupção, mas ele vai dobrar a aposta. O relatório da Good Game! não fala só do Brasileirão deste ano, fala do ano passado também. Ele vai dobrar a aposta. Ele vai levar esse relatório, que ele, Textor, acha que é robusto, apontando muitos erros de arbitragem", disse o jornalista Rizek, em vídeo do GE.

Textor chegou a publicar nas redes sociais um relatório sobre a arbitragem do futebol nacional, que fazia menções a lances de diversas partidas ocorridas nesta temporada, com foco principal em Botafogo e Palmeiras. No documento, a empresa Good Game!, contratada por ele, afirma que o Fogão teria ao menos 21 pontos a mais do que o Alviverde se não fossem tais lances.