Dono do Inter Miami, Beckham brinca com Neymar: "bem-vindo" | A TARDE

Curtindo a vida adoidado nos Estados Unidos, Neymar, que atualmente defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, se encontrou com o ex-craque inglês David Beckham nesta sexta-feira, 29. O dono do Inter Miami publicou uma foto ao lado do brasileiro e aumentou os rumores sobre um possível reencontro do trio MSN, com Lionel Messi e Luís Suárez.

Quem também aparece na foto é a ex-Spice Girls Victoria Beckham, esposa de David. Na legenda, o dono do Inter Miami brincou com a situação. “Bem-vindo a Miami, meu amigo (apenas para jantar)”. Ele ainda marcou o perfil oficial da Major League Soccer (MLS). Neymar prontamente respondeu: "Obrigado, chefe".

Ainda nesta semana, Neymar participou da mega festa de aniversário da cantora Anitta e de alguns eventos esportivos. O brasileiro se machucou na derrota do Brasil para o Uruguai, no dia 17 de outubro do ano passado, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. Cinco meses depois da lesão, Neymar ainda está longe do retorno aos gramados.