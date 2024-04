Em Miami, Neymar realiza arremesso inicial em jogo de beisebol | A TARDE

Ainda se recuperando de lesões no ligamento cruzado anterior e no menisco do joelho esquerdo, Neymar tem passado os últimos dias em Miami, nos Estados Unidos. Nesta quinta-feira, 28, o brasileiro foi chamado pela Major League Baseball (MLB) para realizar o arremesso inicial da partida entre Miami Marlins e Pittsburgh Pirates.

O duelo abriu a temporada regular da MLB para as duas equipes. Após o arremesso inicial do confronto, Neymar foi abraçado pelo venezuelano Luis Arráez, da equipe de Miami, dona da casa. Veja o vídeo:

Global soccer superstar Neymar throws out the first pitch at the Pirates-Marlins game for #OpeningDay ⚽️ pic.twitter.com/iSetgy5gci — MLB (@MLB) March 28, 2024

Ainda nesta semana, na terça, 26, o craque participou da mega festa de aniversário da cantora Anitta e também assistiu à partida entre Miami Heat e Golden State Warriors, pela NBA, acompanhado de seu filho mais velho, Davi Lucca, de 12 anos.

Na quarta, 27, Neymar também esteve presente na partida de tênis do Masters 1000 de Miami entre o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do esporte no mundo, e o francês Gaël Monfils.

Jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar se machucou na derrota do Brasil para o Uruguai, no dia 17 de outubro do ano passado, pelas eliminatórias para a Copa de 2026. Cinco meses depois da lesão, Neymar ainda está longe do retorno aos gramados.