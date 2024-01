Dorival Júnior aceita convite da CBF é o novo técnico da Seleção | A TARDE

Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. A informação foi confirmada neste domingo, 7, após o treinador comunicar ao São Paulo sobre sua decisão de aceitar o convite de Ednaldo Rodrigues, presidente da Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O anúncio deve ocorrer até próxima quarta-feira, 10.

"É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo", disse Dorival, em comunicado emitido pelo Tricolor paulista em sua rede social, confirmando a saída do técnico campeão da Copa do Brasil do ano passado pelo clube.

Apesar do momento turbulento da CBF, uma dos motivos que teriam levado Dorival a aceitar o convite seria a 'promessa' de que o novo treinador da seleção terá o apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e favorito para suceder Ednaldo Rodrigues.

Veja nota oficial completa

O São Paulo Futebol Clube comunica a saída do técnico Dorival Júnior, que solicitou o desligamento para assumir o comando da seleção brasileira.

“É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio”, disse Dorival Júnior, campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo em 2023.

“O convite feito ao Dorival é mais uma prova de que estamos no caminho certo. Em 2021, a CBF já havia chamado Muricy Ramalho, que seguirá no São Paulo até o fim da minha gestão. Agora, foi a vez do Dorival, que tinha uma proposta de reajuste e ampliação do contrato com o São Paulo também até o fim da minha gestão, em 2026, com todas as garantias para uma estabilidade. Resta desejar boa sorte em seu novo desafio”, disse o Presidente do São Paulo Futebol Clube Julio Casares.