Drone sobrevoa treino da seleção brasileira; PM identifica envolvidos

Um drone sobrevoou o CT do Caju, em Curitiba, na tarde desta terça-feira, 3, durante a preparação da seleção brasileira para encarar o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A Polícia Militar do Paraná identificou três homens envolvidos na operação e armazenamento das imagens. Um deles é equatoriano estava vestido com a camisa do Brasil.

Participaram da ação um brasileiro, que operava o drone, um venezuelano e um equatoriano, que disse inicialmente ser colombiano e que foi posteriormente identificado. Os materiais de gravação e armazenamento foram levados para a delegacia.

"Havia três pessoas inicialmente identificadas: um venezuelano, um equatoriano e um brasileiro. O brasileiro estava inicialmente pilotando o drone. Ele passou bem baixo, perto dos jogadores, entre outras pessoas. No momento em que ele viu que seria abordado, ele fez uma manobra e jogou o drone nas árvores para que não fosse abordado. As equipes conseguiram localizá-lo e identificá-lo, e também na sequência o equatoriano também foi identificado. Momentos depois, foi feita a identificação de todos os envolvidos. Eles serão encaminhados à Polícia, será feito um termo circunstanciado, vamos recolher todos os materiais, como o computador usado para armazenamento das imagens, o drone e os celulares dos envolvidos", explicou o tenente Everton Taborda, comandante do policiamento do 13º batalhão.

A PM investiga se o objetivo era de espionagem ou apenas de gravação ilegal para comercialização das imagens captadas.

"Inicialmente (a acusação aos suspeitos) é de expôr a saúde ou o perigo de outros, mas vamos averiguar se eles não estavam utilizando esse drone para fazer a captação irregular de imagens para fazer algum tipo de venda ou algo do gênero", prosseguiu o tenente.

"A gente trabalha com essa hipótese [de espionagem], visto que na primeira abordagem ele [suspeito detido] foi bastante relutante e não passou nenhum tipo de informação. Inclusive, passou até dados falsos sobre a sua identificação. Mas não temos a total fundamentação para fazer esse encaminhamento", complementou.

Ainda segundo Taborda, as imagens do drone não foram acessadas pela PM e nem o que foi armazenado no computador recolhido. Os peritos irão desbloquear os aparelhos para seguir com as investigações. Os três envolvidos esperam pela audiência.

"A gente não conseguiu acessar o computador, porque está bloqueado, e também não conseguimos acessar as imagens do drone. Mas eles estão sendo conduzidos à Polícia. A gente vai fazer a identificação, o boletim de ocorrência e o termo circunstanciado. Aí vai ser marcada uma audiência junto com o juiz para averiguar quais serão as medidas tomadas", comentou.

"Esse material vai ser encaminhado para a perícia técnica, que vai desbloquear os aparelhos e levantar qualquer tipo de informação que eles tenham gravado. Ficará tudo apreendido até a determinação judicial", concluiu.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirma que foi informada pela polícia sobre o caso e espera o fim das investigações.