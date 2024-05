Dupla Ba-Vi se mobiliza para ajudar vítimas no Rio Grande do Sul | A TARDE

A dupla Ba-Vi se solidarizou com a tragédia climática que afeta o Rio Grande do Sul. Por meio das redes sociais, Bahia e Vitória pediram ajuda para as famílias afetadas pelas fortes chuvas.

O Bahia aceitará doações presenciais a partir desta terça-feira, 7, na loja oficial do clube localizada no Shopping Paralela, em Salvador. Serão arrecadados água mineral, alimento não-perecível e material de limpeza e higiene.

Leia mais: Sobe para 83 número de mortes no Rio Grande do Sul pelas fortes chuvas

Leia mais: Veja como ajudar vítimas do temporal no RS

Já o Vitória, não receberá doações presenciais, mas disponibilizou as chaves Pix da Associação Cultural de Encantado/RS, do CDL de Muçum/RS e dos Bombeiros Voluntários de Roca Sales/RS. 10% do valor doado será revertido em cupom de desconto para aderir ou renovar o plano de sócio do Leão.

Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas. O estado contabiliza 21.957 pessoas desalojadas. Além disso, o levantamento aponta que 19.368 pessoas estão temporariamente em abrigos e há 276 feridos.

