Veja como ajudar vítimas do temporal no RS | A TARDE

O Rio Grande do Sul enfrenta um cenário de destruição com as fortes chuvas que atingem o estado nos últimos dias, com 56 mortes confirmadas. O governo tem recebido doações via Pix.

Na Bahia, o Governador do Estado, Jerônimo Rodrigues, confirmou o envio de profissionais para auxiliar nas buscas e assistência aos moradores do Rio Grande do Sul.

"Os agentes de saúde mobilizados são profissionais com experiência em situações de emergência decorrentes de desastres ambientais, que junto ao corpo de bombeiros, podem embarcar amanhã, conforme necessidade, para garantir assistência às famílias atingidas".

Confira:

Mortes decorrentes das chuvas no Rio Grande do Sul chegam a 56

MST diz ter distribuído 12 mil marmitas no RS

Helicópteros de Luciano Hang auxiliam em resgate no RS



O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), se comprometeu para arrecadar donativos ou ajudar de outra forma.

“Vamos nos colocar à disposição, seja para arrecadar qualquer tipo de donativos que possam ajudar nesse momento, como também através da nossa equipe técnica, que vai se colocar à disposição para colaborar”, afirmou o gestor durante coletiva, nesta sexta-feira, 3.

Para ajudar os moradores das cidades gaúchas, os baianos podem fazer a sua doação para o Pix disponibilizado pelo governo do Rio Grande do Sul para doações é o CNPJ 92.958.800/0001-38.

