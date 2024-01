Dupla BaVi presta homenagem a Zagallo | A TARDE

Uma das figuras mais marcantes da história do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo teve sua morte confirmada durante a madrugada deste sábado (6).

O falecimento do ex-jogador e técnico da Seleção Brasileira, aos 92 anos, foi revelado em postagem de seu perfil oficial no Instagram. Também pelas redes sociais, a dupla BAVi prestou homenagens ao "Velho Lobo", como Zagallo era conhecido.

"É com profundo pesar que lamentamos o falecimento de Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do esporte brasileiro e internacional", diz trecho da homenagem do Bahia.





O Vitória desejou sentimentos à familia do ídolo do futebol brasileiro. "Desejamos força aos familiares e amigos nesse momento. O legado de Zagallo nunca será esquecido!".