Morreu neste sábado Jorge Mário Lobo Zagallo, o "Velho Lobo Zagallo", aos 92 anos, uma das figuras mais folclóricas do futebol brasileiro. Dentre as místicas, Zagallo transformou a simbologia do número 13 dentro do futebol, antes associado ao azar, a marca era considerada, por ele, como extremamente positiva.



A relação com o número começou quando ele casou com Alcina de Castro Zagallo, com quem ficou por 57 anos. Ela era devota de Santo Antônio, santo que seu dia é comemorado em 13 de junho.

Único tetracampeão mundial da história do esporte mais amado no mundo, sua primeira Copa foi conquistada em 1958 e ele dizia: 5+8 é igual a 13. No ano seguinte eles se tornou treinador e foi campeão carioca pelo Botafogo, o que levava o Velho Lobo a brincar: 6 + 7 = 13. E não parou por aí, 13 anos depois ele conquistou a Copa do Mundo de 1994, e o número mais uma vez aparecia em uma somatória: 9 + 4 = 13.

Durante a preparação para a Copa do Mundo de 1994, ele avisou que o Brasil seria campeão porque o nome dos patrocinadores da seleção Umbro e Coca-Cola, juntos, somavam 13 letras. E tetracampeões também tem 13 letras.

E foi naquele mundial que Zagallo foi além. Para quem não lembra, o craque da seleção italiana, Roberto Baggio, perdeu uma penalidade. E aí mais uma vez a mística se repetiu, afinal, Roberto Baggio tem 13 letras.

“Brasil campeão tem 13 letras”, sempre repetia Zagallo. Zagallo eterno tem 13 letras