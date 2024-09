Dupla brasileira disputa medalha no tênis em cadeira de rodas

Leandro Pena e Ymanitu Silva - Foto: Frank Molter

Em quarto lugar no ranking de medalhas nas Paralímpiadas de Paris 2024, o Brasil tem a chance de conquistar o bronze inédito no Tênis em cadeira de rodas. Na manhã desta quarta-feira, 4, os brasileiros Leandro Pena e Ymanitu Silva entram em quadra, às 7h, para enfrentar a dupla Donald Ramphadi e Lucas Sithole, da África do Sul.

Com 34 anos, o mineiro Leandro disputa os Jogos pela primeira vez, enquanto o carinense Ymanitu vai para a sua terceira Paralímpiada depois de marcar presença no Rio de Janeiro, em 2016, e em Tóquio, em 2021. Além disso, o brasileiro também disputou três finais no Grand Slam.



A dupla brasileira poderia ir à final do torneio na categoria Quad, entretanto, os britânicos Andy Lapthorne e Gregory Slade venceram a disputa fechando o jogo por dois sets a zero em parciais de 6-1 e 7-6.



Vale ressaltar que o Brasil está atrás somente da China, Grã-Bretanha e Estados Unidos no ranking dos jogos com 14 medalhas de ouro, 11 de prata e 23 de bronze, totalizando 48 ao todo.