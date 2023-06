Dupla decisiva deve desfalcar o Bahia por meses, segundo Renato Paiva

O Bahia completou na quinta-feira um mês sem sair de campo com uma vitória, um dos fatores para esse momento ruim é a falta de eficiência na parte ofensiva do time. E o técnico Renato Paiva está enfrentando problemas nos últimos jogos e deve se estender por meses por conta de contusões. As ausências do atacante Biel e do ala Jacaré tem interferido direto na falta de pontaria dos homens da parte de frente.

Em 2023, Biel balançou as redes adversárias em oito oportunidades e Jacaré seis vezes. A dupla ainda deu assistências para mais 10 gols (seis do atacante e quatro do ala pela direita), transformando-se em peças importantes para o time chegar a marca de 50 gols nesta temporada.

Porém, o torcedor Tricolor não deve ver a dupla em ação nos próximos jogos. Os atletas que sentiram contusão na coxa no duelo contra oSantos, no dia 31 de maio, na Arena Fonte Nova, devem ficar um período longo sem jogar. "Vai ser algo que vai levar alguns meses", declarou o português Renato Paiva em entrevista concedida à TV Bahia.

Com essa declaração, o torcedor do Bahia vai ter que aguardar por uma melhora ofensiva dos seus substitutos, por exemplo, de Ademir que está no lugar de Biel como parceiro de ataque de Everaldo, e Cicinho que ocupa a vaga de Victor Jacaré.

O Esquadrão de Aço volta aos gramados no sábado, 10, às 18h30, na Arena Fonte Nova, contra o Cruzeiro, brigando para sair do Z-4 da Série A. O clube é o décimo quinto colocado com oito pontos conquistados, um a mais que Goiás, primeiro na parte da degola para a Segundona.