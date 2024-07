Dupla é presa acusada de chantagear família de Michael Schumacher

Michael é heptacampeão mundial de Fórmula 1 - Foto: Patrick Hertzog/AFP

Nesta quarta-feira, 3, autoridades alemãs anunciaram a prisão de dois homens acusados de chantagear a família de Michael Schumacher, exigindo uma grande quantia em dinheiro para não divulgar fotos recentes do ex-piloto de Fórmula 1.

O jornal alemão Südkurier revelou que os suspeitos, de 53 e 30 anos, são pai e filho. O pai trabalha como segurança em uma casa noturna em Konstanz. Segundo a publicação, ambos ameaçaram divulgar as fotos obtidas na dark web, a menos que recebessem milhões de euros da família Schumacher. A promotoria, no entanto, mantém detalhes do caso em segredo de justiça.

Michael Schumacher, heptacampeão mundial de Fórmula 1, não é visto em público desde que sofreu um grave acidente de esqui em dezembro de 2013, nos Alpes franceses. O acidente resultou em lesões cerebrais graves, deixando o ex-piloto com sequelas permanentes. Desde então, sua família tem optado por manter seu estado de saúde em sigilo, divulgando pouquíssimas informações à mídia.