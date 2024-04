É a Bahia! Wanderley e Keno estreiam com vitória no Mundial de boxe | A TARDE

Na estreia da Copa do Mundo de boxe, que acontece nos Estados Unidos, a Bahia contou com dois representantes que garantiram a vitória e classificaram para a próxima fase. Nesta quarta-feira, 17, Wanderley Pereira, “Holyfield" enfrentou o britânico Ramtin Musah, na categoria 80 kg, já Keno Marley venceu o estadunidense Danel Brown, na chave de até 92 kg. Além deles, Luiz “Bolinha” Oliveira e Michael Trindade também venceram as suas lutas.

Contra o britânico, Holyfield conseguiu aplicar vários golpes no rival e logo conseguiu uma vantagem. Entretanto, sem se render, Musah tentou revidar no fim do primeiro round, mas seus socos foram de pouco impacto e Wanderley saiu na frente com 4 a 1. Na sequência, precisando ir para cima para reverter a situação, o britânico conseguiu o empate no segundo round, devolvendo o 4 a 1. No round decisivo, o baiano mostrou seu potencial e dominou o duelo para vencer por decisão dividida.

Após o resultado positivo, Wanderley comemorou o resultado nas redes sociais, juntamente com um vídeo esquivando do adversário. A publicação continha a seguinte legenda: "Tô aqui, tô alí. Não vai pegar nunca!".







Um pouco mais tarde foi a vez de Keno entrar no ringue, que venceu o adversário em uma luta equilibrada. No primeiro round os dois lutadores começaram emplacando bons golpes. No entanto, foi o brasileiro que levou a melhor e venceu o assalto por unanimidade. Na segunda parcial, disputando em casa, Brown partiu para cima na busca de dominar o combate. Porém, Keno aproveitou da sua ótima envergadura, encaixou algumas investidas e se vitorioso em mais um round, sob vaias da torcida local. No fim, Marley abusou da sua experiência e controlou sua vitória até o último segundo.