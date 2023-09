É hoje! Giro A TARDE reúne diversos ciclistas na orla de Salvador

Chegou o dia que os entusiastas do ciclismo estavam esperando! Hoje, Salvador recebe o emocionante "Giro A TARDE", um passeio ciclístico que une a paixão pelas bikes ao fantástico cenário da orla da capital baiana.

Desde às 6h da manhã, ciclistas de todas as idades e níveis de habilidade partem da sede do Jornal A TARDE, no Caminho das Árvores, para um percurso de aproximadamente 50 quilômetros, com retorno triunfal no Farol de Itapuã.

O secretário Davidson Magalhães, da Secretaria do Trabalho, Renda, Emprego e Esporte, celebrou a iniciativa do Grupo A TARDE com a prática esportiva no estado da Bahia.

“O A Tarde sempre foi parceiro em apoio às práticas esportivas, dando espaço tanto para o esporte profissional como amador. Isso vem de encontro às iniciativas do governo do estado que fez o maior investimento da história em infraestrutura esportiva como areninhas, quadras poliesportivas, em eventos, e principalmente em atletas e no estímulo ao esporte entre a juventude por meio de programas como o Faz Atleta e o Esporte por Toda Parte. Todo apoio ao esporte deve ser comemorado”, declarou Davidson Magalhães.

O "Giro A TARDE" é um evento sem caráter competitivo, ideal para quem busca uma manhã sobre duas rodas ao mesmo tempo em que aprecia as belezas naturais de Salvador. A organização está a cargo da Heads Events, com produção da Viramundo, garantindo a segurança e a qualidade da experiência para todos os participantes.

“O nosso ciclismo sempre esteve muito presente no Jornal A TARDE e a Federação Baiana de Ciclismo fica sempre muito feliz em ver a dedicação e o carinho com que esse grupo trata todo o nosso esporte. Ficamos muito felizes com o grupo fazer um evento tão bacana quanto esse. Será um domingo onde você pode levar a sua família e dar uma pedalada com segurança, com carro de apoio, vamos ter parada para abastecimento, enfim. Passaremos por lugares lindos da nossa Salvador, e o que fica é a alegria e a certeza de que vamos ter no domingo um grande evento”, disse Oscar Schmidt, presidente da Federação Baiana de Ciclismo.

Mas as atividades esportivas com o apoio do Grupo A TARDE não param por aqui! Além do "Giro A TARDE", outros eventos estão marcados no calendário até o fim deste ano.

A TARDE Run: Maratona marcada para o dia 15 de outubro, data em que é comemorado o aniversário de 111 anos do A TARDE. A prova terá representatividade olímpica com saída e chegada na Arena Fonte Nova, onde para completar a prova, os atletas deverão fazer a volta olímpica no campo, assim como acontece nas olimpíadas.

Travessia Mar Grande-Salvador: Uma prova que se tornou um ícone na Bahia. São 68 anos desde que o A TARDE realizou a primeira prova em 1955, e ao longo das décadas, o compromisso com o esporte e a promoção de eventos esportivos apenas cresceu.

“Este ano, na 53ª edição, buscamos resgatar e revitalizar uma das mais amadas e desafiadoras provas de natação do Brasil, ajudando a promover a integração esportiva, o turismo e o desenvolvimento econômico da Bahia. Um evento que estamos preparando várias homenagens, como um documentário que está sendo finalizado sobre as pessoas que nadaram a travessia nesses 68 anos, e uma exposição com imagens e reportagens históricas da prova”, disse Eduardo Dute, diretor de marketing do Grupo A TARDE.

Rallye do Batom: A 27ª edição da prova mais charmosa do automobilismo baiano está marcada para o dia 1º de outubro. Além de movimentar a mulherada apaixonada pelo automobilismo, tem uma importante ação social para ajudar instituições carentes.

Se você é um entusiasta do esporte e está em busca de novos desafios, fique de olho nas próximas atividades apoiadas pelo Grupo A TARDE.