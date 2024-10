10 a 0! Bahia bate Atlético e segue 100% no Baianão Feminino

Bahia bate Atético e segue 100% no Baianão Feminino - Foto: Leticia Martin/ EC Bahia

Fazendo uma campanha impecável no Campeonato Baiano Feminino, o Bahia goleou o Atlético de Alagoinhas, neste sábado, 28, por 10 a 0, no Estádio Pituaçu. As Mulheres de Aço, líderes isoladas do Grupo B, chegaram aos 21 pontos em sete jogos e garantiram a classificação em primeiro lugar com uma rodada de antecedência.

Os gols da impressionante goleada foram marcados por Luana, Mila Santos (2 vezes), Wendy, Suelen, Tchula, Ariely, Loirão, Vilma e Jaqueline.



Sob comando do treinador Felipe Freitas, a equipe feminina do Bahia tem atropelado as adversárias do Campeonato Baiano até o momento. Com o resultado desta tarde, o time chegou a marca de 74 gols marcados e apenas um sofrido durante a competição.



As Mulheres de Aço voltam a campo para enfrentar o Barcelona de Ilhéus, no dia 12 de outubro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Baiano.