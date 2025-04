Adversário do Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil 2025 é definido

Sorteio aconteceu nesta quarta-feira, 9 - Foto: Letícia Matins / EC Bahia

O Bahia já sabe quem vai enfrentar na 3ª fase da Copa do Brasil de 2025. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta quarta-feira, 9, foi definido que o Esquadrão vai duelar contra o Paysandu na busca por uma vaga nas oitavas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro.

As partidas desta terceira fase serão realizadas em jogos de ida e volta, com datas base marcadas para os dias 30 de abril e 21 de maio.

Superar tabus

Na edição de 2025 da Copa do Brasil, o Esquadrão busca fazer história na competição. Com 34 participações, o Bahia é um dos times que mais disputou o torneio, mas nunca conseguiu passar das quartas de final, tendo chegado nessa fase nove vezes, e sendo eliminado em todas as ocasiões. A eliminação mais recente nesta altura do certame foi na temporada passada, quando caiu diante do Flamengo.