Apesar de triunfo, meia do Bahia aponta: "Poderíamos mais"

Treyce, meio-campista do Bahia - Foto: Reprodução/ TVE

Apesar do triunfo por 1x0 diante do Vitória, o elenco do Bahia parece não ter se sentido tão contente com o desempenho. Em entrevista pós jogo à TVE, a meia Treyce opinou sobre a atuação das mulheres de aço, afirmando que poderia ter jogado mais.

Apesar do placar favorável, as atletas perderam muitas chances de gols, o que é incomum para este elenco, que balançou as redes 114 vezes durante a fase de grupos e semifinal.

"Esperávamos mais intensidade.. A gente tá feliz, é claro, com os três pontos, mas poderíamos ter jogado mais, sabemos disso. Agora é trabalhar esses dias até o jogo de volta. O torcedor pode esperar mais intensidade, mais entrega e, se Deus quiser, o pentacampeonato", declarou a camisa 8.

O duelo de volta será no dia 16 de novembro, sábado, com mando de campo do Bahia no estádio de Pituaçu. A partida tem previsão de início para às 15h. Em caso de empate ou triunfo tricolor, as Mulheres de aço conquistam o tetracampeonato seguido. Entretanto, caso as Leoas conquistem uma vitória por mais de dois gols, o resultado será o tricampeonato do Baianão, anteriormente conquistado em 2016 e 2018.