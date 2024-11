Capitã do Vitória projeta bom resultado na volta: "Sair com o título"

Iana, capitã do Vitória - Foto: Reprodução/ TVE

Após sofrer a derrota no jogo de ida do Baianão, o Vitória não parece desmotivado para a partida de volta e segue com sede de títulos. Na tarde desta quarta-feira, as Leoas viram o Bahia aplicar 1x0, com gol de Ary.

No entanto, para a próxima partida, Iana segue confiante na equipe. Em entrevista à TVE, a capitã da equipe avaliou o desempenho, destacando a capacidade das adversárias. Apesar disso, a lateral se mostrou esperançosa para o próximo encontro.

Leia mais:

>>Bahia sai na frente e derrota Vitória no jogo de ida do Baianão

>>Botafogo consegue adiar show e receberá Vitória no Nilton Santos

>>Jogos da Juventude 2024 terá Rebeca Andrade como Embaixadora

"Foi um jogo muito pegado, muito duro. Sabíamos da competência das adversárias e viemos preparadas. Infelizmente não saímos com o resultado. Porém, nós temos mais um jogo, mais dois tempos para reverter o resultado. Vamos treinar duro, mais forte ainda, e vamos buscar sair com o título", disse a atleta.

O duelo de volta será no dia 16 de novembro, sábado, com mando de campo do Bahia no estádio de Pituaçu. A partida tem previsão de início para às 15h. Em caso de empate ou triunfo tricolor, as Mulheres de aço conquistam o pentacampeonato seguido. Entretanto, caso as Leoas conquistem uma vitória por mais de dois gols, o resultado será o tricampeonato do Baianão, anteriormente conquistado em 2016 e 2018.