Após 'surto' contra o Bahia, Renato Gaúcho pega suspensão no Grêmio

O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, foi punido pelo STJD com quatro jogos de suspensão por conta de um 'surto' durante a partida contra o Bahia, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o treinador se irritou com a arbitragem e foi para o vestiário antes do jogo acabar, junto com os jogadores que estavam no banco de reservas. Diego Costa também foi punido, recebendo um gancho de duas partidas.

A decisão foi tomada nesta sexta-feira, 6, pela 3ª Comissão Disciplinar do STJD. Apesar da suspensão, o Grêmio ainda pode recorrer e buscar efeito suspensivo em ambos os casos.

Antes do apito final, Nathan Fernandes se irritou com a arbitragem e foi expulso após fazer um gesto sugerindo roubo. Isso gerou ainda mais revolta entre os jogadores gremistas, incluindo Diego Costa, que teria ofendido o quarto árbitro e também levou cartão vermelho. Esse incidente foi o estopim para Renato Gaúcho, que retirou todos os jogadores do banco de reservas rumo ao vestiário.

Diego Costa já cumpriu um jogo de suspensão e, caso o Grêmio não recorra, deverá ficar fora da próxima partida do time, contra o Bragantino. Nathan Fernandes, por sua vez, pegou apenas um jogo de punição, que já foi cumprido.