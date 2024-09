Às vésperas da decisão, Fla conta com retornos para enfrentar o Bahia

Arrascaeta voltou a treinar no Flamengo - Foto: Marcelo Cortes /CRF

O elenco do Flamengo retornou aos treinos nesta segunda-feira, 9, no CT do Ninho do Urubu, dando início à preparação para o confronto decisivo contra o Bahia. O jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil está marcado para quinta-feira, 12, às 21h45 (de Brasília), no Maracanã.

Durante a reapresentação, o meia Arrascaeta e o atacante Gabigol participaram normalmente das atividades e devem estar à disposição do técnico Tite para o duelo. Ambos jogadores voltam a reforçar o Flamengo após períodos de recuperação.

No entanto, o meia De La Cruz não esteve presente nos treinos. O uruguaio continua o tratamento para se recuperar de uma lesão no músculo posterior da coxa direita, sofrida na partida de ida contra o Bahia, realizada na Arena Fonte Nova. A expectativa é que De La Cruz possa estar disponível, mas sua participação dependerá da evolução até o dia da partida.

Além dos retornos de Arrascaeta e Gabigol, o Flamengo conta com a recuperação dos zagueiros Léo Pereira e David Luiz, que estavam afastados devido a problemas físicos e já se integraram ao grupo. Contudo, Tite ainda enfrentará alguns desafios na formação do time, pois não contará com o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Gerson durante a preparação para o duelo, já que foram convocados para defender a seleção brasileira, o volante Pulgar, que está com o Chile, e o lateral Varela, que se encontra com o Uruguai.