Há um ano no cargo, Ceni revela dívida com o Bahia: "Faltou um título"

Ceni completou um ano à frente do Bahia nesta segunda-feira, 9 - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Rogério Ceni comemorou, nesta segunda-feira, 9, um ano à frente do Bahia, em uma entrevista especial ao clube. No vídeo divulgado, o treinador faz um balanço de sua trajetória e destaca momentos importantes ao longo dos últimos 12 meses, como sua chegada a Salvador, as cobranças de falta nos treinos e a festa após garantir a permanência do Tricolor na Série A de 2023.

“É especial estar aqui. Estamos em um novo momento de reconstrução desse time. No Brasil, para um treinador permanecer tanto tempo no cargo, isso precisa ser valorizado”, afirmou Ceni, ao refletir sobre o período em que esteve à frente do clube.

No "ano zero" da gestão do Grupo City, Ceni teve a difícil missão de salvar o Bahia do rebaixamento, e cumpriu esse objetivo. Agora, em 2024, o cenário é bem mais promissor. O Bahia se mantém entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e briga com o Flamengo por uma inédita vaga na semifinal da Copa do Brasil.

“É uma mudança de característica de jogo. Como é bom ver o Bahia jogar assim. Mas precisamos melhorar. Além de ser vistoso e bonito, temos que buscar o máximo de resultados possíveis. A evolução de um ano para o outro é nítida: de lutar contra o rebaixamento para brigar por coisas maiores”, comentou o treinador.

Apesar das conquistas em termos de evolução e desempenho, Ceni reconhece que a falta de títulos é um ponto negativo. Em 2024, o Bahia foi vice-campeão Baiano e eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste, algo que o treinador citou como uma dívida com a torcida.

Leia mais:

>> Bahia de Ceni: veja curiosidades e estatísticas sobre o trabalho

>> "Nos acusam de obscuridade", diz diretor de empresa que patrocina o Bahia

“Sei que estamos em dívida com o torcedor. Poderíamos ter conquistado um título no estadual ou na Copa do Nordeste, pelo menos um desses. É uma pena não ter um título estadual para o torcedor comemorar, mas esperamos retribuir em coisas positivas até o final do ano”, admitiu Ceni.

Embora o time ainda não tenha levantado troféus, o treinador mantém o foco em proporcionar outras alegrias à torcida. O grande objetivo agora é garantir uma vaga na Libertadores de 2025, algo que Ceni vê como a principal meta do Bahia na reta final da temporada.

“Não é fácil se manter no topo da tabela. Mas eu tenho foco e objetivo naquilo que eu quero, e o grupo também, assim como o Grupo City no que foi desejado no começo do ano. Vou tentar até o último segundo entregar o que planejei com o grupo que temos para trabalhar. Para que, no ano que vem, a gente tenha um calendário completo e, se possível, a principal competição internacional, que seria o nosso objetivo. Vamos lutar até o final, e eu conto sempre com aquela atmosfera em casa”, concluiu o treinador.

Rogério Ceni celebra este marco em uma semana decisiva para o Bahia. Nesta quinta-feira, o Tricolor enfrenta o Flamengo, no Maracanã, em um jogo que vale uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Após a derrota por 1 a 0 em Salvador, o Bahia precisa vencer para seguir na competição. Um triunfo pela mesma diferença leva a decisão para os pênaltis, enquanto uma vitória por dois gols ou mais garante a classificação direta. Qualquer empate ou nova derrota significará a nona eliminação do clube nas quartas de final da Copa do Brasil em nove participações nessa fase.