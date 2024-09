Bahia de Ceni: veja curiosidades e estatísticas sobre o trabalho

Rogério Ceni durante treino do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Rogério Ceni completou um ano de trabalho a frente do Bahia nesta segunda-feira, 9, apenas o quarto técnico a conseguir o feito pelo Tricolor no século 21. Desde que chegou ao clube, o comandante já soma 68 jogos à frente da equipe.

Anunciado justamente no dia 9 de setembro de 2023, Ceni estreou à beira do gramado pelo Tricolor no dia 15, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele começou com um triunfo por 4 a 2 fora de casa, no Couto Pereira.

Sua última partida foi há oito dias, no dia 1 de setembro deste ano, quando o Bahia perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino pela 25ª rodada do atual Brasileirão, no Nabi Abi Chedid.

Veja abaixo uma lista de dados do trabalho de Rogério Ceni:

Jogos: 68

Vitórias: 37 (18 pelo Brasileirão)

Empates: 11

Derrotas: 20

Aproveitamento: 59,8%

Jogador mais utilizado: Thaciano e Luciano Juba (62 jogos)

Reserva mais utilizado: Biel (34 jogos)

Artilheiro: Thaciano (18 gols)

Líder de assistências: Biel (11)

Formação mais utilizada: 4-4-2

Vitória com maior diferença: 5x0 no Jacobina - Baianão 2024 / 5x0 no Itabuna - Baianão 2024

Derrota com maior diferença: 3x0 para o Cruzeiro - Brasileirão 2023 / 3x0 para o Cuiabá - Brasileirão 2023

Títulos: -