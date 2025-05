Bahia anuncia 25 mil ingressos vendidos para jogo contra o Ceará

Torcida tricolor registra a segunda maior média de público do Brasileirão até o momento - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Uma torcida fiel de verdade nunca abandona seu time. Disso, o Bahia não pode reclamar. Mesmo sem ainda vencer no Brasileirão, o Tricolor deve contar com apoio massivo do seu torcedor para o jogo desta segunda-feira, 21, contra o Ceará, na Arena Fonte Nova.

Segundo o Bahia, mais de 25 mil ingressos já foram adquiridos para o jogo, válido pela quinta rodada do Brasileirão 2025.

A assessoria tricolor ainda informou que há, à disposição de seu torcedor, ingressos promocionais no valor de R$ 20, para o setor Cadeira Super Leste.

O setor mais caro, por outro lado, é o Lounge Premium, com ingressos que chegam a R$ 250, com vista centralizada em relação ao gramado.

Com dois jogos contabilizados como mandante, Bahia possui a segunda maior média de público do campeonato, com 40.611 torcedores pagantes por jogo. O Tricolor fica atrás apenas do Corinthians, que levou uma média de 42.701 a cada partida.

O Esquadrão de Aço precisa vencer a primeira partida no campeonato, para deixar a zona de rebaixamento. Até o momento, são três empates, contra Corinthians, Santos e Mirassol, e uma derrota, diante do Cruzeiro.