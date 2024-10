Bahia busca manter tabu contra Criciúma em casa para continuar no G-6

Destaque do Bahia, Everton Ribeiro conduz bola durante o treino - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Se o Campeonato Brasileiro não fosse a competição de pontos corridos mais disputada do mundo, o torcedor tricolor estaria tranquilo pensando no jogo das 18h30 deste domingo, 29, já que o histórico de confrontos entre Bahia e Criciúma, sobretudo na Fonte Nova, é absolutamente positivo para os donos da casa.

Caso a partida fosse válida por uma das rodadas iniciais do torneio, muito provavelmente não teria ninguém na torcida tão preocupado assim, já que triunfar contra o time catarinense é algo rotineiro para o Esquadrão de Aço, segundo apontam as estatísticas.

No entanto, tendo chegado à reta final da Série A, o clube baiano não está garantido no G-6, têm outras equipes que vivem bom momento e já estão de olho nas vagas disponíveis para as competições continentais. Se os comandados pelo técnico Rogério Ceni ficarem de fora Liberta do ano que vem, vai ser praticamente impossível não deixar um incômodo gosto amargo na boca dos apoiadores, ainda mais levando em consideração que este é o segundo ano da ‘era City’ e nenhum troféu relevante ainda foi levantando.

Com isto posto, contra o Tigre, pela 28ª rodada, o Bahia vai precisar fazer o que está acostumado quando encara esse adversário: ser superior e ficar com os três pontos.

Bons números

Das últimas cinco vezes que o Bahia recebeu o Criciúma, além de ter vencido em quatro ocasiões (80%) e empatado na outra, os baianos só tiveram sua defesa vazada uma vez. Em 2016 aconteceu a última partida em que o Tricolor foi derrotado no embate, mas, como mandante, como é a situação do jogo de hoje, nunca na história foi superado pelo Tigre (seis triunfos e cinco empates em 11 jogos disputados).

Na atual temporada, as equipes já se enfrentaram na Fonte Nova, no jogo da ida das oitavas da Copa do Brasil. Na ocasião, um triunfo com o placar mínimo (1 a 0) fez o Tricolor levar a vantagem para Santa Catarina e, consequentemente, ficar com a vaga.

A força da torcida tende a ser fundamental pare o Bahia voltar a pontuar no Brasileiro – certamente uma outra rotina que o clube baiano quer manter. Contra um time mais qualificado que o Criciúma, o Atlético-MG, o time de Ceni teve uma das suas melhores atuações no ano e conseguiu grande resultado (3 a 0). Entretanto, no desafio seguinte, perdeu por 4 a 1 para o Fortaleza, mas no Castelão.

Mesmo com o histórico apontando que a tendência é o Super-Homem resistir à mordida do Trigre hoje, é necessário ter cautela, já que em outras ocasiões neste ano o Bahia também foi melhor, mas não sorriu por último após o apito final. Foi isso que fez questão de recordar o goleiro Marcos Felipe, em entrevista coletiva sobre o jogo.

“Se olharmos os jogos em que nós fomos eliminados, fomos superiores a todos os nossos adversários. Nós pegamos adversários com boas equipes, bom jogo, fomos superiores, mas, infelizmente, em jogos de mata-mata nem sempre aquele que joga melhor se classifica. Então, temos que buscar, aprender com o passado”, disse o arqueiro.

Caso fique com o triunfo hoje, o Bahia pode chegar aos 45 pontos na Série A e ultrapassar o São Paulo, se os paulistas não vencerem na rodada.

Ficha

Bahia x Criciúma - 28ª rodada Brasileirão

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA);

Quando: Domingo (29) de setembro, às 18h30;

Árbitro: Edina Alves Batista;

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Maira M. Moreira (trio de São Paulo);

VAR: Gilberto R. Castro Junior (PE).

Bahia: Marcos Felipe; Arias, Kanu, Gabriel Xavier, Luciano Juba; Jean Lucas, Caio Alexandre, Éverton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Criciúma: Gustavo; Claudinho (Dudu); Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Patrick de Paula, Fellipe Mateus e Marquinhos Gabriel; Allano e Arthur Caíke (Bolasie). Técnico: Cláudio Tencati.