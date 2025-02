Bahia está pronto para pegar o América-RN pela Copa do Nordeste

Elenco tricolor em atividade no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia encerrou as atividades de preparação focados no jogo contra o América-RN, marcado para esta quarta-feira, 12, às 19h, na Arena Fonte Nova, válido pela 3ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste 2025.

Antes de irem aos trabalhos no campo na manhã desta terça-feira, 11, os jogadores assistiram a vídeos do goleada contra o Colo-Colo, para avaliar possíveis ajustes.

Logo depois, no campo 1, o elenco foi dividido em dois times para o trabalho técnico em campo reduzido, que contou com a participação do meio-campista Michel Araújo.

O técnico Rogério Ceni ministrou um treino tático com parte do grupo. Ao final, o elenco aperfeiçoou finalizações a gol e também aprimorou cobranças de faltas frontais ao gol.

Vale destacar que o atacante Kayky o lateral-esquerdo Iago Borduchi trabalharam a parte no campo 2 do CT Evaristo de Macedo

Vindo de um triunfo e um empate, o Esquadrão de Aço lidera o grupo B da Lampions League, com quatro pontos somados em duas partidas disputadas.