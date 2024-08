Bahia ganha posição após Palmeiras vencer o São Paulo

Elenco do Bahia comemora o triunfo diante do Grêmio em Caxias do Sul - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia se deu bem na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de bater o Grêmio por 2 a 0 fora de casa, o time azul, vermelho e branco subiu uma posição após a vitória do Palmeiras por 2 a 0 no clássico diante do São Paulo, realizado na tarde deste domingo, 18, na capital paulista.



Com os gols de Flaco Lopez no Allianz Parque, o Esquadrão de Aço agora ocupa a 5ª posição na tabela de classificação, com 38 pontos somados em 23 jogos disputados. Com o desfecho positivo na rodada, a equipe de Rogério Ceni entra de vez na briga por uma das vagas diretas para a Taça Libertadores da América de 2025.

Para a rodada ser perfeita, o Esquadrão precisa torcer por um tropeço do Cruzeiro diante do arquirrival Vitória. A bola rola nesta segunda-feira, 19, às 20h, no Barradão, em jogo que complementa a 23ª rodada da Série A.

O próximo compromisso dos comandados de Rogério Ceni no Brasileirão será contra o Botafogo, no próximo domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada. O Tricolor vem de três triunfos consecutivos na temporada, sendo dois deles na Série A e um pela Copa do Brasil.