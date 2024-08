Kanu ressalta bom momento do Bahia e crava: “Nós queremos mais”

Kanu é um dos líderes do elenco Tricolor - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com o triunfo fora de casa contra o Grêmio, o Bahia chegou a marca de três jogos sem perder na temporada, sendo dois deles no Brasileirão. Titular em Caxias do Sul, o zagueiro Kanu se mostrou satisfeito com o bom momento, porém almeja voos mais altos para o Esquadrão de Aço no Brasileirão.

“A gente fica muito feliz com esse momento. Não estava tudo errado também quando a fase de instabilidade chegou, mas precisávamos nos cobrar mais, estar mais concentrados, mudar um pouco a nossa atitude no dia a dia. Muito bom o que a gente vem fazendo, mas bom é inimigo do ótimo. Nós queremos mais. A gente tem que trabalhar com muita humildade no dia a dia. Domingo é um grande jogo, líder do campeonato até então. A gente precisa estar concentrado para poder conseguir o triunfo dentro de casa e chegar aos 41 pontos”, disse o camisa 4 ao Canal do Puco.

O Bahia tem como característica a saída de bola da defesa ao ataque, a partir dos seus defensores. Apesar de causar preocupação em parte da fiel torcida, Kanu afirma que tudo que é executado no campo é fruto de um trabalho diário.Vale salientar que o Tricolor não sofre gols há três jogos.

“Não tem excesso de confiança, tem trabalho. O que a gente vem fazendo todo dia, repetição, você vê a quantidade de chances que a gente cria tocando a bola, é muito menor do que dar chance ao adversário. E isso é o que a gente propôs a fazer desde o início do ano, desde a pré temporada. A gente não vai abrir mão disso. Óbvio que tem jogo que a gente tem que adaptar, mas a gente não vamos abrir mão do nosso estilo. Temos um meio de campo que é muito qualificado, um dos melhores do Brasil, e a gente tem que aproveitar isso positivamente”, pontuou.

“Agora à volta da estabilidade da nossa defesa, viemos num momento não tão bom. É trabalho, concentração, foco. É o mesmo time que vem tomando gols, hoje é o mesmo time que vem sem sofrer gols há três jogos. Precisamos trabalhar mais, estar concentrados para continuar evoluindo”, complementou..

O próximo compromisso do Bahia será contra o Botafogo, no próximo domingo, 25, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada.

Ex-jogador do clube carioca, Kanu ainda não foi derrotado nos confrontos deste ano, tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil. O defensor espera manter o histórico positivo diante do Glorioso.

“Graças a Deus, não perdi, mas fazer um golzinho vai ser bom, mas importante é sair com triunfo. Muito importante a gente estar equilibrado dentro da partida. É um time que joga muito direto, um ataque muito poderoso. Precisamos estar concentrado para dentro de casa, com a nossa torcida, casa cheia, sair com os três pontos e chegar aos 41”, concluiu.