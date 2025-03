FOCO NA LIBERTA! Bahia inicia preparação mirando o Boston River pela Libertadores Esquadrão recebe a visita dos uruguaios nesta quinta-feira Por Redação 11/03/2025 - 18:58 h

Elenco do Bahia se prepara com foco no Boston River pela Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após um dia de descanso, o elenco do Bahia voltou ao trabalho e focou as atenções para o jogo decisivo contra o Boston River-URU, marcado para esta quinta-feira, 13, às 21h30, na Arena Fonte Nova, válido pela 3ª fase prévia da Copa Libertadores. As atividades desta terça-feira, 11, foram iniciadas com exercícios de ativação na academia comandados pelo preparador físico José Mário Campeiz. Na sequência, o grupo foi dividido em quatro times para um aquecimento físico e técnico. Logo depois, dois times realizaram exercícios técnicos de passes e finalizações a gol. Os jogadores que iniciaram na partida pela semifinal contra o Jacuipense foram liberados. O restante participou de um treinamento tático em campo aberto. Por fim, o campo foi dividido em três partes. Na primeira, goleiros e zagueiros foram submetidos a um treino específico com o auxiliar Nelson Simões. Já meio-campistas e atacantes exercitaram troca de passes e chutes com Rogério Ceni. O restante do grupo jogaram uma mini-partida em espaço reduzido. O elenco tricolor finaliza a preparação mirando os uruguaios na tarde desta quarta-feira, 12, no CT Evaristo de Macedo. Após empatar sem gols em Montevidéu, o time azul, vermelho e branco precisa de um triunfo simples para a histórica classificação à fase de grupos da Liberta.

