Bahia perde no Brasileirão e atacante diz que "faltou vontade"

Rafael Ratão entrou no segundo tempo do jogo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Na noite deste domingo, 1, a mística tricolor brilhou para o lado adversário. Isso porque na partida contra o Red Bull Bragantino, o Bahia perdeu por 2 a 1, com gol da vitória sendo marcado aos 50 minutos da etapa final. Com o resultado, a equipe comandada por Rogério Ceni perdeu a oportunidade de voltar ao G-6 do Brasileirão, ocupando agora a 7ª posição, com 39 pontos conquistados.

Depois da partida, o atacante Rafael Ratão, que entrou no decorrer do jogo, concedeu entrevista ao Premiere e falou sobre o gosto amargo deste resultado: “Muito ruim”.

“A gente sabia das dificuldades de jogar aqui. Acho que faltou um pouquinho mais de vontade do nosso time para poder marcar o gol ainda no começo do primeiro tempo, mas infelizmente não deu”, declarou Ratão.

Por fim, o atacante destacou que a equipe agora estará focada em acertar os erros cometidos neste domingo, 1, para que não sejam repetidos no próximo jogo, contra o Flamengo, no dia 12 de setembro, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil.