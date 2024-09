Vitória tenta, para no goleiro do Vasco e perde mais uma na Série A

Willian Oliveira lamenta chance de gol perdida diante do Vasco - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

O técnico Thiago Carpini apostou muitas das fichas do Vitória no jogo contra o Vasco, na noite deste domingo, 1º. Entretanto, não foi desta vez que seus comandados voltaram a vencer no Brasileirão. Em jogo válido pela 25ª rodada, o Rubro-Negro foi superado pelo placar de 1 a 0, com gol do zagueiro João Victor, no Barradão.

Para completar, a rodada não foi boa para o Vitória, que viu seus adversários na luta contra o rebaixamento vencerem, enquanto se afunda no Z-4. O Leão segue com 22 pontos, agora na 18ª posição da tabela.

Na próxima rodada, após a parada para a data Fifa, o Vitória vai até o Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, encarar o Atlético-GO. O jogo da 26ª rodada está marcado para as 16h do dia 14 de setembro.

O jogo

Dentro de casa e com apoio do seu torcedor, o Vitória começou bem a partida e dominou as ações nos primeiros 45 minutos. O Rubro-Negro só não abriu o placar por conta da atuação de destaque do goleiro Léo Jardim, do Vasco, que fez intervenções importantes para evitar que os cariocas sofressem gol.

No segundo tempo foi a vez de Lucas Arcanjo trabalhar. Logo aos 3 minutos ele defendeu finalização de Hugo Moura e salvou o Vitória. 20 minutos depois, já com Gustavo Silva em campo, o Rubro-Negro respondeu com Alerrandro, que finalizou mal e desperdiçou a oportunidade. Aos 27, em cobrança de escanteio de Payet, o zagueiro João Victor subiu mais alto que todo mundo e abriu o placar para o Vasco. Foi o primeiro gol dele como profissional.

No fim, já nos acréscimos, o estreante Gustavo Silva ainda carimbou a trave após receber de Janderson, mas não teve jeito. Os quase 21 mil torcedores presentes no Barradão voltaram para casa com mais uma derrota do Leão.