Torcedores do Vasco são detidos após briga com organizada do Vitória

Mais de 30 torcedores do Vasco da Gama foram encaminhados para a Central de Flagrantes, em Salvador, neste domingo, 1ª, após envolvimento em uma briga com integrantes de uma torcida organizada do Vitória, no último sábado, na Praia do Flamengo, em Salvador.

Os integrares irão prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não informou quantos torcedores ficaram ou ficarão presos.

O tenente-coronel Menezes, da Polícia Militar, informou que os 34 torcedores que foram encaminhados para a delegacia neste domingo foram identificados através de um trabalho de inteligência em colaboração com as autoridades do Rio de Janeiro e de perfis nas redes sociais.

Em nota, a PM informou que três envolvidos foram encontrados feridos e socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) à unidades de saúde da região. Segundo o tenente-coronel Menezes, eles já estão em casa, se recuperando.

Os dois clubes estão se enfrentam desdes às 18h30 no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.