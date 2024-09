Vídeo: torcida do Vasco se envolve em confusão na orla de Salvador

- Foto: Reprodução / Redes Sociais

A torcida do Vasco se envolveu em uma confusão na Praia do Flamengo, em Salvador, na noite deste sábado, 31.

Informações preliminares apontam que a briga aconteceu com torcedores do Vitória. Os times se enfrentam neste domingo, 1º, no estádio Manoel Barradas, o Barradão.

Em imagens que circulam pelas redes sociais, é possível ver o momento em que torcedores do Vasco correm e pegam uma madeira, no entanto, não é possível identificar torcedores do Vitória no local.

O Portal A TARDE entrou em contato com a 15ª Companhia Independente de Polícia Militar, que atende a região. A CIPM confirmou a situação, enviou uma viatura no local, mas, ao chegar na região, não localizou os envolvidos. Não houve prisão.

Leia também:

>> Vitória x Vasco: Leão encerra preparação, confira a provável escalação

>> Gustavo Mosquito recebe aval do STJD e pode estrear pelo Vitória

Delegação do Vasco chegou em Salvador

A delegação do Vasco chegou na capital baiana na noite deste sábado, 31. Os jogadores estão hospedados em um hotel na região da Avenida Paralela, próximo ao local onde aconteceu a confusão.

Vitória e Vasco se enfrentam às 18h30 deste domingo em partida válida pela 25ª rodada da série A do Campeonato Brasileiro.