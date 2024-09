Integrantes da Bamor são presos após agredir rivais em Nazaré

Material apreendido com os agressores - Foto: Divulgação | Guarda Municipal

Torcedores do Esporte Clube Bahia foram presos, na tarde deste domingo, 25, no bairro de Nazaré, em Salvador, após serem flagrados agredindo torcedores do Vitória. A Guarda Civil Municipal foi acionada para atender a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante. Situação aconteceu momentos antes da partida entre Bahia e Botafogo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais:

Segundo a GCM, objetos foram roubados dos torcedores do Vitória e entre os envolvidos estava um adolescente que foi encaminhado para Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), no bairro de Brotas, onde o fato foi registrado.



Os torcedores do Bahia fazem parte da Bamor. Durante a abordagem, foram encontrados em posse dos agressores: celulares, um documento pessoal e uma arma branca do tipo soco-inglês.

Na última terça-feira, 20, integrantes de uma torcida organizada do Vitória foram agredidos na madrugada por membros da Bamor no bairro de São Marcos, em Salvador. Na ocasião, foram conduzidos para a Central de Flagrantes 27 envolvidos de participar das agressões.