Bahia x Botafogo: Ceni finaliza preparação, veja provável escalação

Treino do Bahia no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia encerrou, na manhã deste sábado, 24, a preparação para encarar o Botafogo, adversário da 24ª rodada do Brasileirão. No CT Evaristo de Macedo, os jogadores assistiram um vídeo com conteúdos sobre o time carioca antes de ir para o gramado.

Sob o comando do técnico Rogério Ceni, o elenco foi dividido em três times. Dois deles se enfrentavam, com regras de passes e finalizações, enquanto o terceiro participava com apenas um toque nas linhas do espaço.

Leia mais:

>> Em “dia de Bahia”, Manchester City vence sob bênção de Carlinhos Brown

>> Jogador do Manchester City revela amizade com Ademir, do Bahia

Na sequência, o treinador orientou uma atividade de faltas frontais e pênaltis com uma parte do grupo. Do outro lado, o restante do elenco aprimoraram finalização sob orientação de um auxiliar técnico.

O atacante Biel e o volante Acevedo estão em tratamento de seus respectivos problemas físicos e seguem fora da equipe, assim como o lateral-direito Gilberto, que iniciou a transição física. O volante Rezende e o atacante Ademir, por outro lado, estão recuperados e serão opções no banco de reservas.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Thaciano e Everaldo.

O duelo entre Bahia e Botafogo está marcado para as 16h deste domingo, 25, na Arena Fonte Nova.