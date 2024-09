Bahia tentou contratação de meio-campista do Real Madrid

Reinier, em treino no Real Madrid - Foto: Divulgação/Real Madrid

O Bahia demonstrou interesse em contar com os talentos do meia Reinier, do Real Madrid, mas o clube espanhol optou por um destino diferente para o jogador, de acordo com informações do ge. Nesta sexta-feira, 30, o Granada, da Espanha, oficializou o empréstimo do atleta.

Leia mais:

>> Lesões de De La Cruz e Michael ameaçam Fla na volta contra o Bahia

>> CBF divulga tabela detalhada até a 29ª rodada do Brasileirão

Apesar da sondagem do Bahia, o Real Madrid não abriu negociações com o clube. O desejo inicial dos espanhóis era vender Reinier em definitivo, mas como nenhuma oferta nesse sentido foi apresentada, o clube aceitou a proposta de empréstimo do Granada. Assim, o meia de 22 anos, que já defendeu Borussia Dortmund, Girona e Frosinone, seguirá para a equipe da Andaluzia sem opção de compra ao término do contrato.



Ainda conforme informações do ge, além do Bahia, Fortaleza e Flamengo também manifestaram interesse em contratar Reinier por empréstimo. No entanto, o Real Madrid deixou claro que só estaria disposto a negociar com clubes brasileiros em uma transferência definitiva, o que acabou favorecendo a proposta do Granada.