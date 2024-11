Bamor comemora 46 anos em festa com atração nacional e camisa especial

Torcida do Bahia em partida na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A maior torcida organizada do Nordeste e uma das maiores do Brasil, a Bamor Nova Era, que reúne os mais ardentes seguidores do Esporte Clube Bahia, vai comemorar os seus 46 anos, dia 1° de dezembro, no Cais Dourado, no Comércio. A festa contará com uma grade de atrações eclética: Bateria da Bamor, Bamor Trap Funk, o som afro do Olodum, o "Rei do Pagofunk", Robyssão, o trapper Oruam, os bambas do Swing do Fora e a música eletrônica do DJ Sidof.

Os ingressos antecipados já estão à venda por R$ 100 (individual pista) e R$ 200 (individual camarote). Cada ingresso de pista ou camarote inclui uma camisa comemorativa do evento.

As mulheres terão à opção de escolher entre regata unissex ou top. Os tricolores poderão adquirir os ingressos na sede da torcida, na Rua Santa Clara,n° 93, bairro de Nazaré e também na loja virtual no site.