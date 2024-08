Botafogo terá três desfalques importantes para jogo contra o Bahia; confira

Botafogo venceu o Flamengo neste final de semana - Foto: Vítor Silva | Botafogo

Bahia e Botafogo vão voltar a se enfrentar no próximo domingo, 25, na Arena Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o alvinegro carioca, líder isolado da competição com 46 pontos, após golear o Flamengo neste domingo, 18, tem jogo difícil contra o Palmeiras, também fora de casa pela Libertadores.

O Botafogo venceu o Palmeiras por 2x1 em seus domínios e precisa do empate para evitar os pênaltis. Derrota por mais de um gol elimina os cariocas no tempo normal. Além do desgaste natural da partida marcada para as 21h30 de quarta-feira, 21, o Botafogo ainda tem três desfalques certos para o jogo contra o Bahia, no domingo.

Leia Mais:

>> Bahia ganha posição após Palmeiras vencer o São Paulo

>> “Se tiver sequência, Bahia brigar pelo título”, destaca comentarista

No jogo contra o Flamengo, o lateral direito uruguaio Mateo Ponte, autor de um dos gols, o zagueiro argentino Alexander Barbosa e o meia atacante venezuelano Savarino receberam o terceiro cartão amearelo e cumprirão suspensão na próxima rodada do Brasileiro.

Bahia e Botafogo já se enfrentaram três vezes este ano, com dois triunfos tricolores e um empate. No Brasileiro, o Esquadrão venceu por 2x1 no Nilton Santos e na Copa do Brasil, após o empate em 1x1 no Rio de Janeiro, o Bahia venceu por 1x0 e avançou as quartas de final, eliminando o alvinegro carioca.